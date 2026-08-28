Vizsla Copper: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vizsla Copper präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 CAD. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at