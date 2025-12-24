Vizsla Copper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vizsla Copper lud am 22.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vizsla Copper ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at