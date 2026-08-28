Vizsla Royalties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vizsla Royalties hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Vizsla Royalties hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at