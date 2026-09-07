Vizsla Silver vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vizsla Silver hat am 04.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vizsla Silver ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at