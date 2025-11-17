Vjil Consulting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vjil Consulting präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vjil Consulting ein EPS von -3,340 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25,7 Millionen INR, gegenüber 43,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at