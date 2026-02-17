Vjil Consulting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vjil Consulting ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vjil Consulting die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,730 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,32 Prozent auf 22,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at