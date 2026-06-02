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02.06.2026 06:31:29
Vjil Consulting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vjil Consulting präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,140 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,0 Millionen INR ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 31,520 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Vjil Consulting ein Ergebnis je Aktie von -15,060 INR vermeldet.
Der Umsatz lag bei 111,97 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 28,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 156,24 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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