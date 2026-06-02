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02.06.2026 06:31:29
VJTF Eduservices hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
VJTF Eduservices hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,740 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber -33,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
VJTF Eduservices vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,130 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,04 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 30,01 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 52,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 62,77 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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