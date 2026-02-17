VJTF Eduservices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VJTF Eduservices hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VJTF Eduservices -1,190 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3182,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -0,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at