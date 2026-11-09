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09.11.2026 06:31:29
VJTF Eduservices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
VJTF Eduservices hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VJTF Eduservices ein Ergebnis je Aktie von -0,830 INR vermeldet.
Umsatzseitig wurden 8,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VJTF Eduservices 8,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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