13.01.2026 08:00:00
VKI bekämpft nicht offengelegte Fondsprovisionen für Banken
Vergangenen Oktober hatten die Verbraucherschützer eine entsprechende Übereinkunft mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB-NÖ-Wien) bekanntgegeben, Anfang Dezember folgten die Raiffeiseninstitute im Burgenland, in Tirol, der Steiermark, in Salzburg und Vorarlberg.
Konkret geht es bei den außergerichtlichen Lösungen um Provisionen, die die Banken für die Vermittlung von Fonds an ihre Kundinnen und Kunden erhalten, aber nicht ausreichend offengelegt haben. Betroffene können nun Geld zurückfordern, die Institute werden anspruchsberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sammelaktion laut VKI "einen individuellen Rückerstattungsbetrag" anbieten. Dafür ist es erforderlich, sich unter www.vki.at/kick-back-2025 anzumelden.
WEB http://www.raiffeisen.at
