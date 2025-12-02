02.12.2025 08:00:00

VKI - Übereinkunft zu Bestandsprovisionen mit Raiffeisenbanken

Nach einer Einigung zwischen dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB-NÖ-Wien) auf die Rückzahlung bestimmter Bestandsprovisionen im Oktober gibt es nun auch mit den Raiffeiseninstituten im Burgenland, Tirol, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg eine Übereinkunft. Konsumenten, denen bis zum 31.12.2017 ein Fondsprodukt der Bank vermittelt wurde, können sich bis zum 28.02.2026 zu einer Sammelaktion anmelden.

Konkret geht es um Provisionen, die die Banken für die Vermittlung von Fonds an ihre Kunden erhalten, aber nicht ausreichend offengelegt haben, schreibt der VKI am Dienstag in einer Aussendung. Nun können Betroffene Geld zurückfordern, die Institute werden anspruchsberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sammelaktion einen "individuellen Rückerstattungsbetrag" anbieten. Die Anmeldung für diese außergerichtliche Lösung ist unter www.vki.at/kick-back-2025 möglich.

bel/tpo

WEB http://www.raiffeisen.at http://www.rhnoew.at http://www.vki.at

