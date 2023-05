VKU: Strategischer Überbau hemmt Glasfaser-Ausbau

BERLIN (Dow Jones)--Laut einer Branchenumfrage des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) droht mehr als 60 Prozent der kommunalen Telekommunikationsunternehmen ein Überbau ihrer Glasfasernetze durch Wettbewerber oder ist ein solcher Überbau bereits erfolgt. Postleitzahlangaben zeigten, dass es sich bei dem Überbau, in dessen Rahmen in Gegenden mit bereits bestehenden oder geplanten Glasfasernetzen Wettbewerber ebenfalls ein Netz ausbauen, um ein bundesweites Problem in Deutschland handele.

"Das ist ein Weckruf an die Bundesregierung. Sie muss handeln, damit sich die digitale Spaltung nicht weiter vertieft: Sollte ein Verbot schädlichen Überbaus nicht in Betracht kommen, sollte der Bund als Anteilseigner der Telekom sein Mitspracherecht nutzen, um strategischen Überbau zu verhindern", forderte VKU-Chef Ingbert Liebing. Überbau gefährde nicht nur den Business Case der Wettbewerber, sondern auch das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 in Deutschland flächendeckend Glasfaser auszubauen.

Bei 62 Prozent der kommunalen Telekommunikationsunternehmen drohe ein Überbau ihrer Glasfasernetze durch Wettbewerber oder sei ein Überbau bereits erfolgt. 65 Prozent gäben an, dass der Überbau sich in der Bauphase des eigenen Glasfasernetzes abzeichne beziehungsweise der Überbau genau dann erfolge. Überbau finde insofern vor allem in der frühen Phase statt. Je weiter der Netzausbau bereits fortgeschritten sei, desto seltener werde überbaut. "Offenkundig ist Überbau strategisch motiviert", sagte Liebing. Unter dem Strich bremse strategischer Überbau den flächendeckenden Ausbau der Glasfasernetze.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2023 05:56 ET (09:56 GMT)