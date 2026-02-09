|
09.02.2026 06:31:29
VL E-Governance IT Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
VL E-Governance IT Solutions hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 44,8 Millionen INR, gegenüber 152,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 70,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!