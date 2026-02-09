VL E-Governance IT Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VL E-Governance IT Solutions hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 44,8 Millionen INR, gegenüber 152,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 70,55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at