VL E-Governance IT Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VL E-Governance IT Solutions hat am 08.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 0,08 INR gegenüber -0,090 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 79,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 63,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 220,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at