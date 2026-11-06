VL E-Governance IT Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VL E-Governance IT Solutions hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,050 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at