VL E-Governance IT Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VL E-Governance IT Solutions hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

VL E-Governance IT Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 6,5 Millionen INR, gegenüber 82,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at