VL E-Governance IT Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VL E-Governance IT Solutions hat am 09.07.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VL E-Governance IT Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von -0,420 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at