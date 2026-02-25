Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
|
25.02.2026 16:39:21
Vladislav Heraskevych's Olympic helmet appeal dismissed
The skeleton racer failed in his bid to compete at the Winter Games. Vladislav Heraskevych lost an appeal to the CAS after the IOC banned him from competing with a helmet featuring the names of killed Ukrainian athletes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Olympic Corp
