VLS Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VLS Finance veröffentlichte am 09.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,71 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 135,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 83,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 828,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at