VLS Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VLS Finance hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 22,29 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,590 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -973,9 Millionen INR – eine Minderung von 111,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von -460,4 Millionen INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,50 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 13,44 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,55 Prozent auf 480,93 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 808,95 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at