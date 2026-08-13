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13.08.2026 06:31:29
VLS Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VLS Finance lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 30,59 INR. Im letzten Jahr hatte VLS Finance einen Gewinn von 20,92 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,25 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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