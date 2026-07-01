DUAL Aktie

DUAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003

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01.07.2026 19:06:00

VMAX VX2 Hub Review: A Single Motor With Dual-Motor Punch

Despite its understated design and single-motor setup, the VMAX VX2 Hub delivers acceleration and real-world performance that rival those of many dual-motor scooters, all while remaining surprisingly practical for everyday commuting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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