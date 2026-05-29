VMS Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VMS Industries lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VMS Industries ein EPS von 2,20 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 503,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 0,600 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VMS Industries 2,91 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat VMS Industries im vergangenen Geschäftsjahr 1,57 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VMS Industries 2,89 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at