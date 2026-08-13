VMS Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VMS Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,710 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 448,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 396,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at