VMS Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VMS Industries hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,76 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VMS Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 190,7 Millionen INR, gegenüber 425,8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at