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01.06.2026 06:31:29
Vms Tmt stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vms Tmt hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,95 INR, nach 2,97 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 8,39 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,70 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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