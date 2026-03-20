VNET Group im Aufwind: Jefferies sieht klaren Sieger im chinesischen Markt

Der chinesische Markt für Rechenzentren könnte laut Jefferies vor einer strukturellen Wachstumsphase stehen. Das Analysehaus nennt einen bevorzugten Titel innerhalb des Sektors.

• Chinas Markt für Rechenzentren profitiert wohl von steigender Nachfrage nach KI-Rechenleistung• VNET Group ist der Favorit des Investmenthauses Jefferies• Quartalszahlen und Ausblick bestätigen Wachstumstrend

Chinas Markt für Rechenzentren befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Laut Investing.com geraten kleinere Anbieter zunehmend unter Druck, während führende Betreiber wie GDS Holdings und die VNET Group ihre Marktposition durch Partnerschaften und den Zugang zu Kapital stärken. Wie Investing.com unter Berufung auf Jefferies berichtet, betrachten die Analysten diese beiden großen Anbieter daher positiv.

Dabei sehen die Analysten jedoch einen klaren Favoriten: Die VNET Group gilt demnach als bevorzugter Wert innerhalb des chinesischen Rechenzentrumssektors. Als Gründe werden die spezifische Marktpositionierung und die Bewertung genannt.

KI-Boom treibt Nachfrage nach Rechenleistung

Ein zentraler Wachstumstreiber für diese beiden Unternehmen sei die rasch steigende Nachfrage nach Rechenkapazität. Laut Investing.com profitieren sie stark von der Entwicklung heimischer KI-Modelle in China. Sowohl das Training großer Modelle als auch deren operative Nutzung - sogenannte Inferenzanwendungen - erhöhen den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur.

Ein wichtiger Treiber ist laut Investing.com zudem die Normalisierung der regulatorischen Prozesse für Infrastruktur-REITs in China. Jefferies sieht darin einen bedeutenden positiven Impuls für die Branche, da stabilere Finanzierungsbedingungen und eine bessere Bewertung der Bestandsimmobilien möglich werden.

Jefferies hebt Kursziel an

Parallel zu dieser Brancheneinschätzung hat Jefferies auch das Kursziel für die Aktien der VNET Group angehoben. Laut Investing.com wurde das Ziel für die an der NASDAQ gehandelten Aktien von 22,12 US-Dollar auf 23,55 US-Dollar erhöht, während die Einstufung "Buy" bestätigt wurde.

Auslöser waren unter anderem solide Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025. Wie das Unternehmen am 16. März bekannt gab, wuchs der Umsatz im Schlussquartal auf 2,69 Milliarden Yuan (384,2 Millionen US-Dollar) und lag damit 19,6 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr stellte der Rechenzentrumsbetreiber weiterhin ein zweistelliges Wachstum in Aussicht. Wie die VNET Group mitteilte, erwartet sie für 2026 einen Umsatz zwischen 11,5 Milliarden und 11,8 Milliarden Yuan, das entspräche einem Plus von 15,6 bis 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Vor dem Hintergrund der wachsenden KI-Nachfrage und der zunehmenden Marktkonsolidierung sehen die Jefferies-Analysten damit weiterhin gute Perspektiven für große Rechenzentrumsbetreiber in China - mit der VNET Group als einem der zentralen Profiteure.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at