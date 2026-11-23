21Vianet Grou a Aktie
WKN DE: A1H9DT / ISIN: US90138A1034
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23.11.2026 10:26:23
VNET Group, Inc. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - VNET Group, Inc. (VNET) reported Loss for third quarter of -RMB88.56 million
The company's earnings came in at -RMB88.56 million, or -RMB0.30 per share. This compares with -RMB307.06 million, or -RMB1.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.8% to RMB2.963 billion from RMB2.581 billion last year.
VNET Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -RMB88.56 Mln. vs. -RMB307.06 Mln. last year. -EPS: -RMB0.30 vs. -RMB1.14 last year. -Revenue: RMB2.963 Bln vs. RMB2.581 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: RMB 11.5 B To RMB 11.8 B
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