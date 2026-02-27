27.02.2026 06:21:38

VNG warnt vor Risiken für Gasverträge durch EU-Methanregeln

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Energiekonzern VNG sieht durch neue EU-Vorgaben zur Verringerung von Methanemissionen Risiken für langfristige Importverträge und damit für die Versorgungssicherheit in Deutschland. "Wenn hier keine praxistauglichen Lösungen kommen, gefährdet das genau die Verträge, die wir für unsere Versorgungssicherheit dringend brauchen", sagte Vorstandschef Ulf Heitmüller der Deutschen Presse-Agentur.

Nachweispflichten ab 2027

Hintergrund sind strengere Regeln für den Energiesektor, die ab 2027 auch für Importe von Öl, Gas und Kohle gelten sollen. Dann müssen Importeure nachweisen, dass Produzenten außerhalb der EU die europäischen Methan-Vorgaben einhalten. "Heute ist völlig unklar, wie das praktisch funktionieren soll", sagte Heitmüller.

Das Europaparlament hatte den Vorschriften bereits 2024 zugestimmt. Sie sehen unter anderem strengere Kontrollen von Öl- und Gasanlagen sowie Melde- und Überwachungspflichten auch für Energieimporte vor. Methan ist nach Kohlendioxid das zweitwichtigste Treibhausgas und gilt als deutlich klimaschädlicher.

Langfristige Verträge zentral für Versorgung

Nach Einschätzung von VNG hat sich die Versorgungslage im Vergleich zur Energiekrise 2022 zwar stabilisiert - unter anderem durch Flüssigerdgas (LNG), das per Schiff zu Terminals transportiert und dort wieder in Gas umgewandelt wird, sowie breiter aufgestellte Bezugsquellen. Die Gasspeicher in Deutschland seien mit rund 20,7 Prozent (Stand 22. Februar) jedoch deutlich niedriger gefüllt als in den Vorjahren. "Mit Blick auf den nächsten Winter sehen wir die Befüllung der Speicher als Herausforderung", sagte Heitmüller.

Gerade deshalb seien langfristige und verlässliche Lieferverträge zentral für die Versorgungssicherheit - und könnten durch nicht umsetzbare Vorgaben unter Druck geraten. Das betreffe insbesondere Bezugsquellen außerhalb der EU. Seit 2024 bezieht VNG nach eigenen Angaben als einziger deutscher Importeur Erdgas direkt per Pipeline aus Algerien./djj/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen