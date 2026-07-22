Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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22.07.2026 20:39:32

VNQ vs. REET: Which Real Estate ETF Is the Better Buy for Income Investors?

The choice between the Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) and the Shares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) centers mainly on geography.Real estate investment trusts (REITs) give investors a way to tap into property markets without the hassle of managing actual buildings. Both of these funds target the real estate sector, but while VNQ sticks to U.S. companies, REET spans the globe -- including both developed and emerging economies.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
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