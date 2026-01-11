Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
11.01.2026 19:00:01
VNQI vs. REET: How Does Vanguard's Fund Compare Against the Largest Global Real Estate ETF?
Both the Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF(NASDAQ:VNQI) and iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) target global real estate equities, providing exposure to real estate investment trusts (REITs) worldwide. This comparison highlights their differences in cost, performance, risk, and portfolio composition, helping investors assess which may better fit their needs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!