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19.08.2026 06:31:29
VNUE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VNUE präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 87,50 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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