VNV Global Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VNV Global Registered hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,57 SEK. Ein Jahr zuvor waren -2,080 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,17 Prozent auf 0,8 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at