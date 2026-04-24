VNV Global Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VNV Global Registered ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VNV Global Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,94 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,170 SEK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VNV Global Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen SEK im Vergleich zu 2,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at