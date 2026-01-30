VNV Global Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VNV Global Registered ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VNV Global Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,73 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VNV Global Registered 0,540 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 42,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,160 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VNV Global Registered -6,870 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,24 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen -47,26 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at