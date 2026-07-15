VNV Global Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VNV Global Registered äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

VNV Global Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1471,43 Prozent auf 1,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -0,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at