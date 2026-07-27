Vo2 Cap: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vo2 Cap veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Vo2 Cap im vergangenen Quartal 83,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vo2 Cap 78,1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at