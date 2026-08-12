VOC Energy Trust Units of Benef Interest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

VOC Energy Trust Units of Benef Interest hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,45 Prozent auf 1,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest 2,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at