VOC Energy Trust Units of Benef Interest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VOC Energy Trust Units of Benef Interest ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VOC Energy Trust Units of Benef Interest die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VOC Energy Trust Units of Benef Interest in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest ein EPS von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,62 Millionen USD – eine Minderung um 36,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,62 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at