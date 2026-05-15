VOC Energy Trust Units of Benef Interest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VOC Energy Trust Units of Benef Interest hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

VOC Energy Trust Units of Benef Interest hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,090 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at