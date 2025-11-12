VOC Energy Trust Units of Benef Interest präsentierte Quartalsergebnisse

VOC Energy Trust Units of Benef Interest stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at