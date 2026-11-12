VOC Energy Trust Units of Benef Interest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

VOC Energy Trust Units of Benef Interest lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 126,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at