Vocento, SAReg legte Quartalsergebnis vor

Vocento, SAReg hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vocento, SAReg -0,110 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at