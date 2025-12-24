Vocodia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vocodia hat am 22.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Vocodia 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

