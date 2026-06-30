Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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30.06.2026 16:00:00

Vodafone: Mehr Datenvolumen und neue Namen für Mobilfunktarife

Vodafone strukturiert seine Laufzeittarife um. Ab dem 16. Juli gibt es deutlich mehr Datenvolumen, doch die GigaDepot-Funktion zur Datenmitnahme entfällt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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