Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
30.06.2026 16:00:00
Vodafone: Mehr Datenvolumen und neue Namen für Mobilfunktarife
Vodafone strukturiert seine Laufzeittarife um. Ab dem 16. Juli gibt es deutlich mehr Datenvolumen, doch die GigaDepot-Funktion zur Datenmitnahme entfällt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
17:58
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
17.06.26