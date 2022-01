Vodafone, Qualcomm Technologies und Thales zeigen weltweit erstes Smartphone mit integrierter SIM-Technologie (iSIM)

iSIM ist die technische Weiterentwicklung der eSIMiSIM ist im Hauptprozessor des Gerätes integriert – das schafft Platz und erhöht die LeistungiSIM nutzt Vodafones bestehende eSIM Remote-Management-PlattformDie Innovationsführer Vodafone, Qualcomm Technologies, Inc. und Thales haben gemeinsam ein funktionierendes Smartphone mit iSIM (basierend auf der GSMA-Spezifikation ieUICC) vorgestellt – eine neue Technologie, bei der die Funktion der SIM-Karte in den Hauptprozessor des Gerätes integriert wird. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für die Kommerzialisierung der Technologie, die zukünftig in einer Vielzahl neuer Geräte zum Einsatz kommen könnte, die die iSIM für die Anbindung an Mobilfunkdienste nutzen.Die iSIM, die der GSMA-Spezifikation ieUICC entspricht, bettet die SIM-Funktionalität in den Hauptprozessor des Geräts ein und ermöglicht so eine bessere Systemintegration, höhere Leistung und größere Speicherkapazität. Diese Technologie ist die jüngste Weiterentwicklung der SIM-Technologie, bei der eSIMs (embedded SIM) in Geräte eingesetzt werden. Während für die eSIM ein separater Chip erforderlich ist, ist dies bei der iSIM nicht mehr notwendig, sodass für die SIM-Dienste kein eigener Speicherplatz mehr benötigt wird.Die iSIM-Technologie ist eine bedeutende Weiterentwicklung bestehender eSIM-Lösungen und bietet sowohl den Verbrauchern als auch den Telekommunikationsanbietern Vorteile. Sie eröffnet den Weg für die Integration mobiler Dienste in Geräte, die über das Mobiltelefon hinausgehen, und bringt das mobile Erlebnis auf Laptops, Tablets, Virtual-Reality-Plattformen, IoT-Geräte, Wearables und mehr. Die iSIM ist in den Anwendungsprozessor des Geräts integriert, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt:Vereinfacht und verbessert das Gerätedesign und die Leistung durch Freisetzung von zuvor belegtem Platz innerhalb des GerätsIntegriert die SIM-Funktionalität im Hauptchipsatz des Geräts neben anderen wichtigen Funktionen wie GPU, CPU und ModemErmöglicht die Remote-SIM-Bereitstellung durch den Betreiber unter Nutzung der bestehenden eSIM-InfrastrukturErmöglicht die Verbindung mit mobilen Diensten für eine Vielzahl von Geräten, die bisher nicht über integrierte SIM-Funktionen verfügtenDie weltweit erste Proof-of-Concept-Demonstration (POC) fand in Europa statt, einer der Regionen mit der weltweit höchsten Smartphone-Durchdringung. Der POC veranschaulicht die kommerzielle Möglichkeit und Effizienz der Technologie, die auf der bestehenden eSIM-Infrastruktur arbeitet und die Netzkapazitäten von Vodafone nutzt. Bei der Demonstration wurde ein voll funktionsfähiges Proof-of-Concept-Smartphone im Vodafone-Netz verwendet, das auf dem Samsung Galaxy Z Flip3 5G basiert, welches von einer Snapdragon®888 5G Mobile Chipsatz angetrieben wird. Es verfügt über eine integrierte Qualcomm® Secure Processing Unit, auf der das Thales iSIM-Betriebssystem für diese Demonstration läuft. Der Proof of Concept fand in den Forschungs- und Entwicklungslabors von Samsung statt und nutzte die fortschrittliche eSIM Remote-Management-Plattform von Vodafone.Alex Froment-Curtil, Chief Commercial Officer bei Vodafone: „Unser Ziel ist es, eine Welt zu schaffen, in der alle Geräte nahtlos und einfach miteinander verbunden sind und der Kunde die volle Kontrolle hat. Die iSIM in Kombination mit unserer Remote-Management-Plattform ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie ermöglicht die Verbindung von Geräten ohne physische SIM-Karte oder speziellen Chip und macht die Vernetzung mit vielen Objekten aus der IoT-Welt möglich. Damit können unsere Kunden gleichmehrerer Konten auf einem Gerät verwalten, während aus Sicht des Betreibers der Bedarf an separaten SIM-Karten und der damit verbundene zusätzliche Plastikverbrauch entfällt. Wir werden weiterhin eng mit Samsung, Qualcomm Technologies und Thales zusammenarbeiten, um weitere Anwendungen für diese Technologie zu entwickeln und ihre Vermarktung zu beschleunigen.“ eSIM: Vodafone führt als erster Netzbetreiber die digitale SIM-Karte in Deutschland ein. © Vodafone eSIM: Vodafone führt als erster Netzbetreiber die digitale SIM-Karte in Deutschland ein. © Vodafone eSIM: Vodafone führt als erster Netzbetreiber die digitale SIM-Karte in Deutschland ein. © Vodafone Enrico Salvatori, Senior Vice President und President, Europe/MEA, Qualcomm Enrico Salvatori, Senior Vice President und President, Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc.: „iSIM-Lösungen bieten große Chancen für Mobilfunknetzbetreiber, machen für OEMs wertvollen Platz in den Geräten frei und bieten Nutzern Flexibilität, um das volle Potenzial von 5Gin einer Vielzahl von Gerätekategorien zu nutzen. Zu den Bereichen, die am meisten von der iSIM-Technologie profitieren werden, gehören Smartphones, mobile PCs, VR/XR-Headsets und industrielle IoT-Anwendungen. Durch die Integration der iSIM-Technologie in das SoC sind wir in der Lage, zusätzliche Unterstützung für OEMs in unserer Snapdragon-Plattform zu schaffen.“Emmanuel Unguran, Senior Vice President Mobile Connectivity Solutions bei Thales: „Mit der Einführung neuer Arten von Netzen und Geräten sind Innovationen in der SIM-Technologie unerlässlich, um die vernetzte Welt optimal zu bedienen. Die iSIM unterstützt das Design und die Herstellung neuer Geräte und bietet dabei das gleiche digitale Erlebnis wie die eSIM sowie zertifizierte Sicherheitsstufen. Thales ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Partnern kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, um das beste Konnektivitätserlebnis zu bieten.“Über die ieUICC/iSIM-TechnologieDie ieUICC geht einen Schritt weiter als die eSIM, indem sie die iSIM in das Siliziumdesign des Hauptprozessors (SoC) integriert. In Bezug auf die Funktionalität ähnelt sie einer eigenständigen SIM-Karte mit nur einem Profil, oder kann flexibler wie die eUICC sein, bei der gleich mehrere Profile während des Lebenszyklus des Geräts over the air (OTA) hochgeladen werden können.Vodafone ist Innovationstreiber bei neuen SIM-TechnologienNoch besser als recycelter Kunststoff ist kein Kunststoff. Aus diesem Grund hat Vodafone bereits 2018 die eSIM-Karte eingeführt. Inzwischen sind circa 30 Prozent der Mobiltelefone, Tablets, Smartwatches & Co. eSIM-kompatibel – Tendenz steigend.Mit wachsender Anzahl kompatibler Geräte entscheiden sich immer mehr Kunden für die plastikfreie Alternative. Schon heute nutzen viele hunderttausend Vodafone-Kunden in Deutschland eine solche SIM-Karte. Damit leistet die eSIM – und zukünftig die iSIM – einen guten Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.Hier geht es zur englischen Pressemeldung.