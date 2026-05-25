Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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25.05.2026 16:14:00
Vodafone: Uploads mit bis zu 200 Mbit/s für einige Xiaomi-Geräte
Vodafone hat ein neues Verfahren aktiviert, das Uploads deutlich beschleunigen soll. Das können bisher aber nur einige Kunden mit Xiaomi-Geräten testen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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