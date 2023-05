Vodafone-Aktie abverkauft: Vodafone streicht 11.000 Stellen - Geschäft stagniert

In den kommenden drei Jahren würden bei Vodafone weltweit 11.000 Stellen gestrichen und der Konzern verschlankt, kündigte sie am Dienstag an. Das sind etwa zehn Prozent aller Beschäftigten. "Unsere Leistungen waren nicht gut genug. Wir werden unsere Organisation vereinfachen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen." Della Valle hatte den Job zum Jahreswechsel zunächst interimistisch übernommen und wurde im vergangenen Monat zur regulären Vorstandsvorsitzenden des britischen Mobilfunkers ernannt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 stieg der Konzernumsatz den Angaben zufolge um 0,3 Prozent auf 45,7 Milliarden Euro. Ein schwächelndes Deutschland-Geschäft und gestiegene Energiekosten drückten das operative Ergebnis um 1,3 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro. Für 2023/204 rechnet das Unternehmen mit einem Einbruch des Mittelzuflusses um etwa ein Drittel auf 3,3 Milliarden Euro. Analysten hatten bislang mit 3,6 Milliarden Euro gerechnet.

Die Vodafone-Aktie verlor im Handel in London letztlich satte 7,15 Prozent auf 0,8359 GBP.

Reuters