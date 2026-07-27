Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Jahresziele angehoben 27.07.2026 09:29:38

Vodafone-Aktie gesucht: Umsatz und Ergebnisplus im ersten Geschäftsquartal

Vodafone-Aktie gesucht: Umsatz und Ergebnisplus im ersten Geschäftsquartal

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Geschäftsquartal 2026/27 den Umsatz gesteigert und mehr verdient.

Den Jahresausblick aktualisierten die Briten um den Zukauf Safaricom. Die Vodafone-Aktie legt in London zwischenzeitlich um 3,05 Prozent auf 1,18 Pfund zu.

Konzernchefin Margherita Della Valle erwartet nun laut Mitteilung vom Montag ein bereinigtes operatives Ergebnis (EbitdaAL) von 13,0 bis 13,3 Milliarden Euro. Zuvor standen hier noch 11,9 bis 12,2 Milliarden Euro auf dem Zettel. Der bereinigte freie Barmittelfluss soll weiter bei 2,6 bis 2,9 Milliarden Euro liegen. Das Management strebt dabei das obere Ende der jeweiligen Bandbreiten an.

Der Gesamtumsatz stieg im Quartal (per Ende Juni) im Jahresvergleich um fast 10 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der Service-Umsatz kletterte dabei um 9,8 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Analysten hatten hier weniger erwartet. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wuchs der Service-Umsatz um 5,2 Prozent.

Im wichtigen Geschäft in Deutschland wurde ein leichtes Wachstum erzielt. So erhöhte sich der Service-Umsatz im ersten Quartal organisch um 1,2 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro.

Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (Ebitda AL) verbesserte sich aus eigener Kraft um 6,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, nominal betrug das Plus 6,7 Prozent.

/err/mne/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Vodafone-Aktie gewinnt: Schnellere Tore im TV - Vodafone optimiert Kabelnetz

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

mehr Analysen
13.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vodafone Group PLC 1,38 3,13% Vodafone Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Blick -- DAX höher -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen